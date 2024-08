Pagelle Vuelta a España 2024 | Yates e la UAE Emirates spettacolari super Carapaz Male Roglic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)NONA TAPPAAdam, voto 10: la UAEaveva deluso fino ad adesso in questa, per di più era arrivato il ritiro prematuro del capitano Joao Almeida per covid. Serviva una svolta e la compagine emiratina l’ha messa a segno nella nona frazione: Soler e Vine sono fondamentali per aiutare il britannico che poi negli ultimi 60 chilometri si mette in proprio e lo fa da vero fenomeno. Va via da solo e arriva festante sul traguardo di Granada. Rientra anche in classifica generale, da testare nella seconda e terza settimana. Richard, voto 8: dopo gli attacchi al Tour de France, ecco anche unada protagonista per l’ecuadoriano. Prova a lanciarsi in solitaria da lontano, all’inseguimento di, non riesce a raggiungerlo ma trova una seconda piazza di gran qualità.