24 milioni di dollari per la casacca di Babe Ruth | record assoluto per la ‘Monna Lisa’ dei collezionisti sportivi

(Di domenica 25 agosto 2024) Al termine di un’asta attesa per 19 anni, ladiusata in una partita che ha fatto la storia è stata venduta oggi all’asta per la cifradi 24,12 miloni di. La divisa del giocatore di baseball più famoso di tutti i tempi, impiegata in gara 3 delle World Series del 1932, è stata bandita dalla casa d’aste Heritage Auction che si aspettava di riuscire a venderla per 30(partendo dalla base d’asta di 7,5), ma alla fine ci si può accontentare La partita in questione è quella in cuiriuscì a battere il cosiddetto Called-Shot, tra i suoi 714 fuoricampo in carriera sicuramente il più famoso. Perché è quello che‘chiamò’ facendo un gesto prima di battere e poi spedendo la palla fuori all’esterno centro, contro il lanciatore dei Chicago Cubs Charlie Root.