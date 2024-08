Lukaku tra lunedì e martedì l’attaccante sarà in Italia per le visite mediche Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024) È praticamente fatta peral Napoli. Trail centravanti belga svolgerà lee firmerà il contratto con la società. Lo riporta il giornalista Nicolò, che su X scrive: “Romeluintraper svolgere leper il Napoli e firmare il contratto fino al 2027“. Romelu #will in Italy between Monday and Tuesday to have medicals for #Napoli and to sign the contract until 2027. #transfers — Nicolò(@Nico) August 24, 2024 Quanto guadagneràa Napoli è una questione di ore. Letteralmente. Il Chelsea ha accettato l’ultima offerta del Napoli per il belga. Adesso Manna, che è ancora a Londra, sta sbrigando le ultime situazioni burocratiche e contrattuali. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio,firmerà un triennale da otto milioni a stagione più bonus.