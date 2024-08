Il Verona al fantacalcio | i titolari chi prendere chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 agosto 2024 - Un esordio del genere, molto probabilmente, non se lo sarebbe aspettato nemmeno Paolo Zanetti: il suoschianta il Napoli di Conte per 3-0 e si porta, almeno per una giornata, in testa alla Serie A. Ora, in ogni latitudine del Paese sanno che veleggiare nella parte sinistra della classifica per l'Hellas è un sogno, dunque tornando con i piedi per terra conquistare subito tre punti contro una big del campionato significa portarsi a -37 dall'obiettivo 40 punti, ovvero la salvezza. Cos’è cambiato Ilarriva da un'annata particolare: la squadra è cambiata tantissimo nel mercato di gennaio 2024, con tante partenze pesanti (una su tutti Cyril Ngonge al Napoli) e acquisiti semi sconosciuti, ma Paolo Baroni è riuscito a fare un lavoro ottimo con i calciatori a sua disposizione, tanto da raggiungere meritatamente la salvezza.