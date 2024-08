Pian dell’Isola la colonica rinasce | Ora spazi per aziende e cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La vecchiadirà, aprendo le porte al presente e al futuro della cittadinanza: diventerà un luogo di co-working per giovani del posto, ma anche una struttura per le associazioni, unoo per eventi e formazione sempre legati al territorio. Insomma, un incubatore di impresa con aree dedicate alla socialità. Il sindaco di Rignano sull’Arno Giacomo Certosi lo aveva annunciato pochi mesi dopo la sua elezione: quella struttura abbandonata da troppo tempo, ben visibile dalla strada, molto amata dai rignanesi, doveva tornare quanto prima a disposizione della popolazione, con un’attenzione particolare ai giovani. E così è stato, anche se il percorso è stato più difficile del previsto.