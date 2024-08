Kamala Harris accetta la candidatura alle presidenziali Usa | Non possiamo tornare indietro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quarantacinque minuti. Un lungo discorso, quello di, perre la nomination alla presidenza sul fronte democratico negli Usa. Una“per conto di tutti coloro la cui storia più essere scritta solo nella più grande nazione sulla terra”, per dirla come l’attuale vicepresidente. Il messaggio inviato alla Convention di Chicago è uno: l’America “non tornerÔ. Non tornerà a Donald Trump, quindi. La prossima elezione, per, “non è solo la più importante della nostra vita, ma di una generazione”. Perora “abbiamo l’occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato, abbiamo la chance di tracciare una nuova strada da seguire, non come membri di un partito ma come americani”.