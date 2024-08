Dobbiamo pensare a quello che sono gli italiani oggi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Torno sullo ius scholae: perché io dico che bisogna andare avanti? Non perchéun pericoloso lassista che vuole aprire le frontiere a cani e porci, ma perché la realtà italiana è questa echegli”.le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Meeting di Rimini. aggiornamento ore 5.12 Un tema, questo, che sta facendo decisamente discutere a livello politico e non solo. “Bisogna guardare la realtà per quella che è. Io insisto sulla formazione, sull’identità e sulla cultura perché se accetti di essere europeo nella sostanza sei italiano e europeo non perché hai la pelle bianca, gialla, rossa o verde ma perché dentro di te hai quelle convinzioni, perché dentro di te vivi quei valori, perché dentro di te hai quell’anima europea.