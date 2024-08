X-Men ’97 – il regista elogia il nuovo showrunner

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ildi X-Men ’97 Emi/Emmett Younemura ha avuto parole di elogio per ilMatthew Chauncey. ScreenRant ha intervistato il creativo mentre continuano i lavori sulla nuova stagione della serie Disney+. Di recente, la serie ha fatto notizia: lo sceneggiatore di What If? si è unito a X-Men ’97 per la terza stagione. Mentre gran parte del lavoro per la Stagione 2 era già stato tracciato dall’exBeau DeMayo, alcuni fan avevano già iniziato a preoccuparsi del futuro del progetto dopo la Stagione 2. La Marvel ha prontamente firmato per altri X-Men ’97 dopo la risposta dei fan alla serie e l’ottimismo interno sulla direzione della divisione di animazione. Younemura vuole far sapere che la serie è in buone mani e che stanno già lavorando. “Oh, è adorabile. Adoro lavorare con lui”, ha esordito Younemura.