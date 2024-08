Ugolini e de Pascale sul sondaggio Regionali Emilia Romagna | cosa hanno detto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bologna, 22 agosto 2024 - Sia Michele desia Elenavedono il bicchiere mezzo pieno dopo ildi Noto pubblicato su Qn-il Resto del Carlino. “Una bella base di partenza”, dice il candidato di centrosinistra alle prossime elezionidel 17 e 18 novembre. Per la preside bolognese, appoggiata dal centrodestra, invece, i dati della rilevazione dimostrano che la “partita per l’si riapre”. Secondo illa differenza fra i due poli sarebbe di 8 punti, rispetto ai 18 punti del voto europeo, fanno notare dal fronte. A fronte, infatti, del 40,5 per cento della coalizione di centrodestra alle urne Ue e del 58 per cento delle forze di centrosinistra, oggisi attesterebbe al 44 per cento.