Pavimento pelvico tutti i benefici della riabilitazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) È un insieme di muscoli, fasce e legamenti che chiudono inferiormente il bacino: ilha un ruolo fondamentale nella qualità di vita di una persona. Per diverse cause, può non funzionare correttamente, determinando una serie di conseguenze: dall’incontinenza a dolori. In casi come questi, ladelrappresenta il primo approccio terapeutico: lo afferma International Continence Society sottolineando l’assenza di effetti collaterali, gli ottimi risultati e la funzionalità anche in vista di un’eventuale operazione chirurgica. A San Pellegrino Terme, l’Istituto Clinico Quarenghi ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato, l’Ambulatorio