Ho un batterio al cuorel’annuncio del famoso dall’ospedale lascia senza fiato

(Di giovedì 22 agosto 2024) Uno dei volti più ricercati dai grandi brand della moda è ricoverato in ospedale da diversi giorni. L’annuncio è arrivato direttamente da lui tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram con una serie di foto. Il giovane 27enne ha rivelato di avere un problema al cuore. Leggi anche: Calcio mondiale sotto choc, il video d’addio commuove tutti: “Non dispiacetevi” Leggi anche: Alice Campello beccata in lacrime per strada: l’indiscrezione L’annuncio delFederico Spinas, tra i modelli più quotati al mondo, è ricoverato in ospedale da diversi giorni. È lui stesso a raccontarlo sui social. “Giorno 19 in ospedale – esordisce – È tempo di aprirsi un po’ Sono attualmente in ospedale perché mi è stata diagnosticata un’endocardite 19 giorni fa.