Guida TV Sky Cinema e NOW | Non così vicino Giovedi 22 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Non", diretto da Marc Forster e interpretato da Tom Hanks. Il film racconta la storia di Otto, un uomo che, dopo la morte della moglie, vive una vita solitaria e rigida, finché l'arrivo di una nuova vicina non cambia tutto. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Drive", con Ryan Gosling e Carey Mulligan. Questo action, diretto da Nicolas Winding Refn, narra le disavventure di uno stuntman che si infatua della donna sbagliata, trovandosiin pericolo.Su SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Impatto imminente", un action con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker.