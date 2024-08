GRANATA Zocchi | Ad Avellino mi sono piaciuti tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le ultime ore prima della partenza della squadra per Legnago, che avverrà domani, serviranno per fare il punto preciso della situazione circa la disponibilità dei giocatori. La questione riguarda in particolare Espeche e Ambrosini, usciti prima del centoventesimo del match di, mentre un assente scuro sarà il centrocampista Marrone, infortunatosi ad una spalla giorni fa e già assente in Coppa. Dalla gara di sabato, chiusa come noto con la sconfitta ai calci di rigore costata l’uscita dalla competizione al secondo turno,però arrivate buone indicazioni anche dai subentrati. "C’è chi è entrato in un momento più semplice rispetto all’inizio della gara – osserva il direttore sportivo Moreno– ma lo ha fatto con personalità. Mi, da Martinelli a Corona, da Sarpa a Pretato a Ianesi, l’unico entrato durante i novanta minuti.