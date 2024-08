Dua Lipa e i suoi 29 anni di stile | cosa la rende l’icona fashion della Gen Z?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Traguardo importante oggi quello per Dua. 29per la cantante britca, che in questi novedi carriera ha letteralmente scalato e scavalcato classifiche e premi. Dalla musica, con il suo primissimo singolo Be the One, al cinema: l’abbiamo vista lo scorso anno in Barbie, diventando più un’icona di quanto non lo fosse già. Ed è diventata un vero e proprio simbolo di una generazione segnata dall’inclusività si, ma anche dall’estro e dalla voglia di emergere ed essere se stessi. E chi meglio di lei ha portato stili (e stilisti) diversi, tutti in maniera impeccabile, diventando una vera e propria inspo.