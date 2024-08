Divieto di balneazione a San Benedetto del Tronto | dove e fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sandel, 22 agosto 2024 – Il sindaco di Sandel(Ascoli Piceno) Antonio Spazzafumo ha firmato un'ordinanza che vieta temporaneamente lanel tratto di mare di 30 metri di raggio attorno ad un punto situato nelle acque della Riserva Naturale Sentina (identificato con le coordinate WGS 84' Lat. 42°54'22.0''N 13°54'33,9''E). In quel punto infatti sono presenti alcuni detriti pericolosi composti da spuntoni di ferro e cemento che rappresentano un pericolo.? L'ordinanza resterà in vigorealla rimozione del materiale; cosa che, annuncia una nota del comune rivierasco, "avverrà in questi giorni".