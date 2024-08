Calciomercato Reggiana il nuovo difensore arriva dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laè reduce dal pareggio contro il Mantova e la squadra è in campo per preparare la sfida della 2ª giornata sul difficile campo della Sampdoria. Nel frattempo la dirigenza è pronta a definire una trattativa importante sul. Secondo le ultime notizie è ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Alessandro Pio RiccioNext Gen. Il calciatore è nel mirino della Sampdoria ma nelle ultime ore laha effettuato uno scatto decisivo. Chi è Alessandro Pio Riccio Alessandro Pio Riccio è un calciatore classe 2002 di ruolocentrale di piede destro. Di proprietà della, il calciatore è stato protagonista della trafila con il club bianconero e ha indossato anche la maglia del Modena. L'articolo, ilCalcioWeb.