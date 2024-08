Attacco israeliano a nord di Gaza | 11 morti Negoziati pressioni Usa su Israele | si punta al controllo del corridoio di Filadelfia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – La Casa Bianca ha urgenza di concludere l'accordo sulla tregua a, ma isembrano a “un passo dal baratro”, come aveva riportato ieri il sito americano Politico. Blinken ha chiesto all’Egitto di controllare ilper fare pressione suaffinché si ritiri dalla zona di confine tra Egitto e. Nelle ultime c’è stata la telefonata di Biden e Kamala Harris al premier Netanyahu “per discutere il cessate il fuoco, l'accordo per il rilascio degli ostaggi e gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni regionali", hanno dichiarato dallo staff del presidente Usa. Intanto nella notte almeno 11 persone sono rimaste uccise in undi