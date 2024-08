Torino bimbo 4 anni ucciso da trattore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 14.54 Un bambino di quattroè morto schiacciato da unnei pressi di Villar Pellice, in provincia di. Inutili tutti i tentativi di rianimare il piccolo il quale era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita, ilè morto poco dopo il ricovero. Secondo una prima ricostruzione il bambino è caduto dalin marcia sul quale si trovava con un adulto e sarebbe stato travolto da una ruota del carrello agganciato al