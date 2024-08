Pensioni spunta il piano del Cnel Al lavoro più a lungo per raggiungere almeno 25 anni di contributi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un cantiere che non chiude mai, e che è collegato ai lavori autunnali delle leggi di bilancio, è quello del sistemastico. Non fosse altro che per il fatto che leassorbono oltre 300 miliardi di euro, l’anno circa un terzo di tutta la spesa dello Stato. Le recenti riforme, ovvero le varie “quote”, costano: in 5circa 40 miliardi di euro, mentre l’età effettiva di uscita dal mondo delrimane bassa, 61,6, in caso di pensione di anzianità. Un problema per un paese afflitto da un trend demografico sfavorevole. Sempre meno lavoratori che sostengono un numero crescente di pensionati. Il quotidiano la Repubblica dà conto oggi di un ennesimo progetto di riforma del sistema, a cui stanno lavorando vari esperti coordinati daldi Renato Brunetta. In sostanza ilprevede un allungamento dell’età lavorativa e l’eliminazioni di varie scappatoie.