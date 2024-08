L’incredibile parabola di Soumahoro La giovane punta ha convinto il Siena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Era arrivato già al primo giorno di raduno delFc ilHamed(nella foto), esterno d’attacco classe 2005, giunto inizialmente in prova. Nella prima settimana all’Acquacalda e nel successivo lungo ritiro di Castel Rigone il giovanissimo esterno ivoriano ha saputo convincere Magrini e il suo staff anche grazie a discrete prestazioni in amichevole tra cui quella contro il Riccione, formazione di D nella quale milita l’ex bianconero Ortolini, per altro decisa da un suo guizzo. Il suo tesseramento, ormai ultimato sarà ufficiale nelle prossime ore efarà parte del pacchetto di attaccanti già a partire da domenica. La storia del giocatore è tra l’altro di quelle interessanti e non banali.