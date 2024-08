Ecco il trailer di Megalopolis il film autofinanziato di Francis Ford Coppola E il regista se la prende con i critici | Il genio è incompreso – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non fa sconti a nessunocon il primodel suo attesissimo nuovocon 120 milioni di dollari. Le immagini che vedono protagonista l’attore Adam Driver insieme a tanti comprimari, da Shia LaBeouf a Giancarlo Esposito, si alternano a una pungente quanto sagace critica aidel cinema. La voce del narratore infatti riconosce la grandezza delitalo-americano: «Il veroè speso. Unè sempre stato avanti al suo tempo». Un elogio autoreferenziale ma ben motivato. E infatti a schermo scorrono i giudizi riservati ad alcune delle più grandi opere di: dal «sciatto e autoindulgente» o il «non sa cosa vuole essere» per The Godfather del 1972; allo «spettacolare fallimento» con cui era stato giudicato Apocalypse now del 1979.