Conte punta su Buongiorno per il match contro il Bologna | ecco come sta il difensore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) IlAlessandropotrebbe essere recuperato in tempo per la partita tra Napoli e. Antoniosta sperando di poter schierare Alessandronella prossima sfida di campionatoil. Il, che ha saltato la trasferta di Verona a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, potrebbe essere recuperato in tempo per la partita di domenica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,, exdel Torino, è stato sottoposto a un’attenta valutazione delle sue condizioni. L’infortunio, avvenuto giovedì scorso durante l’allenamento, aveva inizialmente messo in dubbio la sua presenza. Tuttavia, il giocatore ha mostrato segni di miglioramento sabato, tanto da essere convocato per la gara di Verona, sebbene sia poi rimasto in tribuna.