Turismo Mozzoni | Capacità ricettiva scarsa

(Di martedì 20 agosto 2024) Arrivi e permanenze in calo, eventi da concordare con gli operatori e campagna da lanciare in anticipo. Sono questi, per Nicola, i punti salienti dell’estate 2024: una stagione caratterizzata da una partenza lenta e dal bisogno, fortemente sentito, di un soggetto che coordini i singoli sforzi per rilanciare la riviera delle palme. Il presidente dell’Associazione Albergatori ‘Riviera delle Palme’ mette in chiaro, soprattutto, che le tempistiche per programmare la bella stagione devono essere del tutto riviste. Presidente, il periodo estivo sta volgendo al termine. Come lo definirebbe? "È stata, finora, una stagione anomala. Abbiamo avuto un mese di giugno ben sotto le nostre aspettative, con un calo in termini di afflusso che potrebbe essere anche a doppia cifra. La riduzione c’è stata anche a luglio, ma in questo caso dovrebbe attestarsi attorno al 3 o 4%".