Cambia il percorso della storica corsa di Cesa | tutto pronto per la 101ª edizione del Trofeo Santa Lucia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 20 agosto 2024) Il, la classicaValdichiana riservata alla categoria Elite e Under 23, giunge quest’anno all’numero 101, confermandosi come una delle cinque gare più antiche d’Italia nella sua categoria. In Toscana, è seconda solo al Giro del Casentino, che ha appena celebrato la sua 107ª. Il circuito di, noto per la sua tradizione,quest’anno il, rendendo la gara più lunga: 170 km suddivisi in tre giri da 26 km ciascuno, seguiti da sei giri più brevi di 15,3 km. L’organizzazione, curata dal Gs, ha previsto una partenza ufficiosa alle 13:25 da Menchetti, con quella ufficiale alle 13:30 nella zona dell’arrivo a. I primi tre giri toccheranno località come Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano e Renzino, prima di affrontare gli strappi verso Pozzo e Pescaia.