La Festa del Grano di Foglianise vista con gli occhi dei partecipanti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutidi Annalisa Papa Ieri sera, con il concerto dei Tiromancino, si è conclusa l’usualedeldi. Mentre ormai i ragazzi dello staff si preparano a smontare i carri esposti, riviviamo, con le parole e le emozioni di alcuni protagonisti, la secolare sfilata del 16 mattina e i giorni antecedenti. Ad esempio del giovane Mattia Simeone che, insieme al gruppo i “ragazzi di Sant’Anna”, ha presentato il carro raffigurante la chiesa di San Mosè di Vicenza: “il lavoro di gruppo è bellissimo, ognuno ha un suo compito in base alla proprie propensioni e abilità e, lavorando tutti in sinergia, si crea armonia e quella sensazione che ti fa sentire parte di un mosaico, dove ogni tassello è indispensabile per la riuscita del Carro. Io personalmente lego l’arte della paglia a più persone che, nel corso degli anni, mi hanno dato consigli e suggerito trucchi.