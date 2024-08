Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gli anniversari degli uomini illustri, in genere, sono l’occasione per ricordare ciò che essi fecero nell’interesse del Paese, della pace, della scienza o di altro, cristallizzato nel contesto storico in cui vissero. Quando ad agosto ricorderemo i settant’anni della scomparsa di Alcide De, fondatore della Democrazia cristiana e presidente del Consiglio dal 1945 al 1953, vedremo sotto i nostri occhi l’attuale decadenza del sistema politicono. Denon fu solo un leader di partito ma uno statista che seppe collocare l’nel novero dell’alleanza tra le grandi democrazie occidentali eai democristiani Adenauer e Schuman cominciò a tessere quella tela che, partendo dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), ha portato all’Unione europea e alla moneta unica dei nostri giorni.