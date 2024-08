Fiasco del Napoli a Verona Conte gela tutti | l’ammissione in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Antonio, dopo il netto ko subito dal suocontro il, ha parlato della prestazione dei suoi uomini. Antonio, dopo il bruttissimo ko del suocontro il, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia: “Nel secondo tempo, abbiamo concesso subito un tiro ale poi siamo andati sotto. Dopo il gol, ci siamo sciolti come neve. Chiedo umilmente scusa, per la prestazione del secondo tempo. Sono l’allenatore e mi prendo tutte le responsabilità. Bisogna lavorare sugli aspetti. Sono arrivato acon grande entusiasmo. Sono a disposizione per aiutare ilin qualsiasi modo. Chiedo ancora scusa ai tifosi. Il mercato? Dobbiamo risolvere a monte il problema e non è di facile conclusione. Il secondo tempo è davvero preoccupante.