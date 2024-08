Ucraina | Graziano ' inaccettabile azione ministero Interni russo contro giornalisti Rai'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Grave ela volontà deldeglidi voler avviare un procedimento penaleRai a cui va tutta la nostra solidarietà. Stefania Battistini e Simone Traini –autori del reportage nella regione di Kursk– stanno mostrando con occhi obiettivi la realtà cruda di una guerra che nasconde troppe atrocità e deve trovare fine in tempi brevi. Il loro non è un 'attraversamento illegale del confine di Stato' ma un servizio pubblico, il diritto fondamentale dell'informche evidentemente la FederRussa ancora disconosce”. Lo afferma il deputato del Pd Stefano, capogruppo in Vigilanza Rai.