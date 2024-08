New Woman il singolo di Lisa con Rosalía VIDEO

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 17 agosto 2024) È uscito il 16 agosto in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 23 agosto “New” (LLOUD Co./RCA Records – https://sme.lnk.to/New), il nuovo irresistibiledella celebre cantautrice, ballerina e icona di stile da miliardi di stream(LaManobal) insieme alla cantautrice e produttrice spagnola del momento vincitrice di 2 Grammy Award e di 12 Latin Grammy Awards. Prodotto da Max Martin & ILYA, il duetto unisce alla perfezione le fantastiche doti dicome cantante e rapper con le sensuali voci e lo stile unico diha iniziato a stuzzicare i fan con il nuovosui social media all’inizio di questo mese, generando entusiasmo e attesa in tutto il mondo. È online anche ilclip ufficiale del brano diretto da Dave Meyers e girato a Los Angeles.