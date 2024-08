MotoGP pagelle gara sprint GP Austria | Bagnaia protagonista sul podio anche Martin ed Espargaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Francescovince ladel Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del motomondiale 2024. Il pilota italiano della Ducati termina davanti a Jorgee ad Aleix. Buona prestazioneper Enea Bastianini, che ha concluso in quarta posizione. Giornata buia per Marc Marquez, che cade e perde la seconda posizione a pochi giri dal termine.: 10 Francescova a vincere la sua terzadell’anno. Il pilota italiano, partito dalla seconda posizione, ottiene la leadership della classifica dopo pochi metri, riconquistandoladopo l’attacco di Jorge. Il campione del mondo in carica dimostra un ottimo passo, vincendo di misura.: 8.5 Jorgeconclude la giornata di sabato in seconda posizione, dopo un long lap penalty scontato a settimo giro.