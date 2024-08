Kiwi un amore lungo vent’anni Addio del paese al canino delle nevi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Abetone (Pistoia), 17 agosto 2024 – Quella dinon è una storia normale e la sua morte ha colpito tutta la comunità dell’Abetone perché conse ne va un’epoca, peraltro durata ae con reciproca gioia. Non è così frequente che un cane raggiunga l’età di venti anni. Lui non era un cane normale, anzi, aveva tutto il necessario per essere considerato speciale. Lo si trovava padrone della piazza dell’Abetone daa questa parte, cioè da quando i suoi proprietari, Fabio e Simonetta lo avevano preso all’età di tre mesi, regalandogli una vita passata a 1400 metri, probabilmente senza vedere mai un guinzaglio. Si perchéaveva una casa e degli umani che lui amava e che si occupavano di lui, ma non per questo aveva rinunciato alla sua autonomia.