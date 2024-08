Il parroco di Pontelongo zittisce la sindacalista che ricorda in chiesa il lavoratore di Metro suicida dopo il licenziamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) “Qui non siamo al sindacato, parli solo di lui se vuolerlo”. Ildi, in provincia di Padova, si è rivolto con queste parole alla delegata della Cgil che stava leggendo una lettera in ricordo del collega che qualche giorno fa si è tolto la vita,essere stato licenziato dal gruppo. Una decisione drastica, adottata dall’azienda, per aver causato un danno non superiore ai 300 euro nel calcolo delle spese di trasporto a favore di alcuni clienti. Il provvedimento, per un errorequasi trent’anni di carriera senza alcuna contestazione, è sembrato eccessivo ai compagni di lavoro, che avrebbero voluto esternare il loro dissenso durante il funerale. Ma don Carlo Pampalon ha zittito Piera Meneghetti che dal pulpito aveva cominciato a leggere un intervento concordato con i colleghi.