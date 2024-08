Fiamme verso una casa | famiglia e animali salvati dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa, una pattuglia della Compagniadi Ariano Irpino, nel transitare sulla SS90 direzione Grottaminarda, ha notato un principio di incendio nel Comune di Melito. Immediatamente, i militari, si sono portati sul posto e precisamente in via Vicinale Fonte dove, in attesa dell’arrivo dei VVFF, accortosi che leerano troppo vicine ad un’abitazione hanno evacuato precauzionalmente gli occupati della. L’arrivo dei VVFF, ha consentito di domare leed evitato danni all’immobile. Solo tanto spavento per gli occupanti che hanno potuto far rientro nella propria dimora. Messi in salvo dai, anche i cani di. FOTO/ Brucia l’Alta Irpinia: leminacciano alcune case L'articolounadaiproviene da Anteprima24.it.