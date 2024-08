12 serie tv tratte da storie vere che vi consigliamo di vedere

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 17 agosto 2024) The Serpent – Cristobal Balenciaga – GriseldaQuando la fantasia scarseggia, ci pensa la realtà a venire in soccorso conforti che produttori e sceneggiatori talvolta sanno trasformare intv da non perdere. Tra errori giudiziari, casi di cronaca e drammatiched’amore, ve ne segnaliamo alcune da recuperare quanto prima. Il Tatuatore di Auschwitz (Sky, 2024) Jonah Hauer-King e Anna Próchniak ne Il Tatuatore di Auschwitz – © US SkyMiniin sei episodi tratta dall’ominimo romanzo di Heather Morris, nel quale l’autrice racconta una storia d’amore e disperazione nata in un campo di concentramento e a lei narrata dall’ormai anziano protagonista nel 2003. Disponibile su Sky e Now 12tvdache vidiDavide Maggio.