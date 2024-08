Royal Family William scarica Kate | lasciata con una telefonata di 30 minuti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 agosto 2024)con unadi 30. Emerge un dettaglio scandaloso sulla vita della principessa del Galles e del marito erede al trono.Middleton – corrieredellacittà.itNon sono momenti sereni per la corona britannica, che sta vivendo due drammi in uno a causa delle malattie gravi che hanno colpito più o meno contemporaneamente sia Re Carlo che la principessaMiddleton, moglie dell’erede al trono il principe. Al Palazzo pare si respiri ancora una volta aria pesante anche per gli ultimi eventi che stanno caratterizzando questa fine del mese di luglio caldissimo, e non solo per le condizioni metereologiche.