(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – Ci vogliono oltre 99 rubli per fare un euro. Lahain pochi giorni quasi il 4% del suo, attestandosi a circa 1 centesimo di dollaro (o di euro) e la Russia sta pagando acro prezzo l’invasione dei propri territori da parte dell’esercito Ucraino; che di certo non arriverà militarmente a Mosca ma che colpisce al cuore la finanza. L’andamento e l’influenza della guerra in Ucraina Il punto più basso della quotazione delin confronto con il dollaro statunitense è stato subito dopo l’invasione dell’Ucraina, che data al 24 febbraio 2022, ma nei mesi immediatamente successivi il picco del prezzo del gas aveva riportato la valuta dal minimo di 7,5 millesimi di dollaro fino a 16 centesimi.