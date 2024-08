Marchetto Windisch-Horl Horst oggi in tv sedicesimi Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per idi finale deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Tobiae Jakub, dopo aver chiuso la Pool B al secondo posto, tornano sulla sabbia per affrontare il primo turno ad eliminazionee tenere vivo il sogno. Dall’altra parte della rete c’è la forte coppia austriaca composta da Julianed Alexander, che hanno invece terminato il girone G al secondo posto alle spalle degli azzurri Cottafava/Nicolai. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 13.00 di venerdì 16 agosto sulla sabbia delStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.