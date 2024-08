Incidenti montagna morti tre alpinisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 17.40 Un alpinista altoatesino 25enne è morto durante una escursione sulla Wilder Freiger, a oltre 3000 metri, al confine tra Italia e Austria. Era partito dal Rifugio Bicchiere con un compagno di cordata. E' precipitato per 100 metri, forse per uno scivolone, ed è morto sul colpo. Altri duesonosul versnnte elvetico del Cervino,dopo una caduta da oltre mille metri.Erano partiti dal rifugio a Zermatt, in Svizzera. Le vittime non sono state ancora identificate.