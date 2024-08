Fornovo sventato rave party la sera di Ferragosto Il sindaco | Qui non c’è posto per questa attività

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)San Giovanni (Bergamo), 16 agosto 2024 –, ladi, nella Bergamasca. Ieri, giovedì 15 agosto, verso le 22, numerosi giovani erano già arrivati nella zona diSan Giovanni / Parco del Serio quando, dopo alcune segnalazioni, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno bloccato tutto. “notte Polizia Locale, Polizia e Carabinieri hanno lavorato per sventare sul territorio di/Parco del Serio un– ha scritto sui social ilFabio Carminati -, Lavoro di squadra delle forze dell’ordine che hanno usato tolleranza zero. Gli organizzatori sono già nelle mani delle forze dell'ordine”. “Questo tipo di interventi fa capire ancora di più quanto sia fondamentale la cooperazione tra comuni. Non c'èper questo tipo di”, ha concluso il primo cittadino.