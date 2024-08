Yildiz e la Juventus ancora insieme | ufficiale il rinnovo con la 10 di Del Piero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Il futuro di Kenan Yildiz sarà alla Juventus. Il fantasista turco firmerà il rinnovo di contratto. L'ufficialità arriverà nella giornata di domani e con essa anche la grande novità sul numero di maglia: il fantasista turco vestirà la mitica numero 10 in onore del suo idolo, bandiera juventina, Alex Del Piero. Yildiz firmerà fino al 2029 e avrà un ruolo più centrale nel progetto di Thiago Motta arrivando addirittura a essere titolare se il mercato non dovesse portare in dote altri esterni. Il suo stipendio si alza da 300.000 euro a 1 milione più bonus.