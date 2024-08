Tremezzina la ricca estate di Villa Carlotta | ceramiche giardinaggio e leporelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Como – Da anni è una delle mete di riferimento del turismo italiano e straniero sul Lago di Como. Nella sua stagione più, propone una quantità di eventi che per tutto agosto affiancano la semplice visita del parco e del museo, aperti tutti i giorni. Ogni martedì dalle 11 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 16.30 si svolgono visite guidate alla collezione di smalti, gemme e cammei nell’ambito della mostra in corso fino a fine settembre “L’Olimpo sul lago. Canova, Thorvaldsen, Hayez e i tesori della Collezione Sommariva“. A partire da Ferragosto e fino al primo settembre è in programma una nuova mostra, “d’Autore“ di Cristina Caravello, risultato della ricerca delle superfici, dei materiali e dei colori nel suo laboratorio del Triangolo Lariano.