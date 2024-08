Inter l’obiettivo del mercato riguarda la difesa | un profilo spicca su tutti – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’è ora concentrata, per quantoil suoin, sull’ingaggio di un braccetto sinistro che possa andare a colmare l’unica lacuna nella rosa dei nerazzurri. LA SITUAZIONE – L’ha scelto Tomas Palacios come il suo braccetto sinistro del presente e del futuro. Il club nerazzurro ha intensificato i contatti per il calciatore argentino, consapevole dell’esigenza di vincere la concorrenza di club importanti come il Lipsia per portare a termine il proprio obiettivo per l’estate. I meneghini dovranno insistere per provare a definire nel breve il suo acquisto in questa sessione di calcio. L’guarda in Argentina: lo scenario! UN’IDEA – Affondare il colpo per Palacios rientrerebbe nel piano di Oaktree relativo all’investimento per difensore giovani e futuribili in grado di svecchiare il reparto arretrato.