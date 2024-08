Inter attaccante rinviato? Piani e conseguenze di mercato | l’ipotesi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilestivo tra quindici giorni finirà e l’non ha ancora preso nessun. Cresce a questo punto una nuova ipotesi.– E se la questione quintofosse rinviata a gennaio? Ilestivo chiuderà i battenti tra quindici giorni e l’ancora non ha affondato il colpo per nessun centravanti. Il vero obiettivo Albert Gudmundsson è ormai in procinto di passare alla Fiorentina e ad oggi non ci sarebbero altri nomi concreti in orbita nerazzurra. Come già noto, l’unico obiettivo dichiarato da dirigenza e Simone Inzaghi per chiudere ildell’rimane il braccetto mancino. Qui si fa avanti il nome nuovo di Tomas Palacios, ragazzo del 2003 dell’Independiente Rivaldavia, ma di proprietà del Talleres. In attacco, c’è un’evidente fase di stallo: molto dipenderà dal futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic.