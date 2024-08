Fermo Cavalcata dell’Assunta | la contrada Torre di Palme vince il palio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 - E con questo sono 7. Ladiil2024 e in un sol colpo porta a casa drappone e primato nell’albo d’oro delladi. Nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto, il Priore Samuele Bruni ha ricevuto dal sindaco Paolo Calcinaro, il premio per il quale una città intera vive per 364 giorni l’anno. Immensa la gioia e la commozione del popolo gialloverde che ha invaso il percorso di gara per andare a festeggiare Stefano Saiu in sella a Coram Lathe. Pubblico delle grandi occasioni e prima presenza aper il mossiere Antonio Gagliardi, al canapo. Dopo la prima ‘partenza buona’, Fiorenza, con una corsa perfetta e senza ‘spingere troppo’, si è aggiudica la prima batteria davanti a Molini Girola, Capodarco, Campolege e Pila.