Niente più ‘tour alcolici’ per i turisti a Barcellona | si rischiano multe fino a 900 euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Basta aiche impazzano tutto l’anno e disturbano i residenti. È la nuova battaglia che il Comune diha deciso di combattere con un pacchetto di restrizioni volte a contrastare un’attività, quella di girare in gruppo per le città con il solo obiettivo di ubriacarsi, definita incompatibile con la qualità della vita dei cittadini del capoluogo catalano. Sarà dunque vietato organizzare questi tour di gruppi di persone tra i locali dicon la promozione del consumo di alcolici a prezzi scontati. E il divieto sarà valido tra le 23 e le 7 da oraal 2028. Non solo: le misure restrittive riguardano anche il limite di persone per i gruppi organizzati, fissato a un massimo di 20, che possono trovarsi contemporaneamente in determinate aree della città. Per chi viola le regole, sono previste sanzioni pecuniariea 900