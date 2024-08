Vendemmia da dimenticare per la Francia La peronospora spinge giù la produzione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024) Lafa i conti con una delle peggiori vendemmie del secolo. Secondo le prime stime del Ministero dell'agricoltura francese, la2024 potrebbe andare giù del 16%, superando di poco i 40 milioni di ettolitri (la forbice è compresa tra 40 e 43 milioni). Si tratterebbe di uno dei raccolti più scarsi degli ultimi cento anni, al di sotto della media quinquennale. Nell’ultima decade, le due annate sotto i 40 milioni di ettolitri sono state la 207 e la 2021.Champagne L’Italia potrebbe riprendersi il primato produttivo Ci sono buone probabilità, quindi, per l’Italia di riprendersi il primato produttivo, sebbene sia ancora troppo presto per fare previsioni (la nostra l’avevamo data qualche settimana fa). Sempre che la Spagna, le cui prime stime sono in crescita a +20% verso i 39,7 milioni di ettolitri, non abbia la meglio sugli storici competitor.