La campagna di Trump ' l' Ue si faccia gli affari suoi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Le autorità europee "devono farsi gliloro. L'Unione Europa è nemica della libertà di parola e non ha nessuna autorità per dettare comemoelettorale". Lo afferma un portavoce delladi Donalddopo che il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, ha ricordato a Elon Musk, che a breve intervisterà l'ex presidente, l'obbligo per il social di rispettare le norme Ue contenute nel Digital Services Act relative alla moderazione e alla rimozione "tempestiva" di eventuali contenuti illeciti o fake news.