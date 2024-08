Emerson Royal | Il Milan prende un leader Ho chiamato il mio agente tutti i giorni per venire qui|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-13 12:06:00 Arrivano conferme:ha voluto fortemente ilnonostante avesse ricevuto anche altre offerte da Arabia Saudita, Germania e Premier League. Il terzino destro brasiliano, proveniente dal Tottenham, motiva la sua scelta nella conferenza stampa di presentazione a Casa. “Ho parlato molto con iled è sempre stato chiaro che ilfosse l’opzione migliore per me. Ho tanto entusiasmo e voglia. Ho un futuro davanti a me e ilha sempre creduto in me. Sono molto giovane, ma in tutte le squadre sono stato una guida, è il mio carattere. Parlo molto con i miei compagni. Ci sono cose che escono male, ma è il calcio. Ringrazioper l’opportunità che ho e voglio ricompensare la fiducia, riportando ilai vertici”.