Borsa | l' Europa mista dopo Wall Street Milano -02%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Le Borse europee proseguono altalenantil'avvio di. I mercati,l'indice Zew tedesco e i prezzi alla produzione americani, restano alla finestra in vista dei dati dell'inflazione che arriveranno domani dalla Gb e dagli Stati Uniti. Tutti elementi che saranno valutati dalla banche centrali per le prossime mosse sul fronte della politica monetaria. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,1%. In terreno positivo Londra (+0,1%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,4%). In flessione(-0,2%) e Parigi (-0,05%). I principali listini europei sono sostenuti dalle utility (+0,9%), con il prezzo del gas che sale a 40 euro al megawattoral'attacco dell'Ucraina in Russia. Poco mosse le banche (-0,03%) e le assicurazioni (-0,1%).