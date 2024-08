Barbara D’Urso svolta per il ritorno in tv | arriva un talk su Canale Nove Ma qualcosa non torna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 agosto 2024)nuova conduttrice su? Come stanno le cose Ildisul piccolo schermo sembra sempre più vicino, la presentatrice partenopea a un anno dall’addio alla tv di Cologno Monzese ha grande voglia dire in pista e ributtarsi nella mischia, conche ha annusato la nostalgia del piccolo schermo di Barbarella, che tra teatro, studio della lingua inglese e nuove avventure non è certo rimasta con le mani in mano. Milly Carlucci continua a corteggiare lanella speranza di convincerla ad accettare Ballando con le stelle, mentre dalle parti di Discovery avrebbero bussato per riportarla sulle scene. LEGGI ANCHE: Morata-Campello, emergono nuovi retroscena dopo la rottura Nelle scorse ore il giornalista Davide Maggio ha diffuso un nuovo interessante rumor.